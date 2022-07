“Los respetamos”: Adán Augusto López asegura que la 4T no persigue a oposición

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación es distinto a otros, por ello no se persigue a la oposición y se respetan sus ideas.

“Tenemos tres ejes como no mentir, no robar ni traicionar, pero también actuamos con pulcritud política, pues ¿acaso no se dieron cuenta los mexicanos que hubo una votación en la Cámara de Diputados?", dijo.

Agregó que "legisladores dicen representar al pueblo votaron en contra de la iniciativa de Reforma Eléctrica y no escucharon razones, ya que representan a otro tipo de intereses, pero los respetamos y no perseguimos a nadie” .

López Hernández mencionó que si tienen alguna denuncia, evidencia o prueba que así sea, que se presente a las instancias legales.

“Yo niego que sea un Gobierno de persecución; por el contrario, no había desde hace décadas un clima de libertades, pues se respeta a los opositores su derecho a disentir”, afirmó.

Sobre la denuncia de legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mencionó que no tiene conocimiento de alguna.

CEHR