Sin respuesta, salen maestros de la CNTE de reunión con AMLO; mantienen plantón frente a Palacio Nacional.

Luego de casi tres horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestaron su inconformidad por la falta de respuestas a su pliego petitorio, así como el incremento salarial de 10 por ciento a los maestros, que se anunció ayer, por lo que “no nos vamos a quitar del Zócalo”.

Mariano de Jesús, integrante de la sección siete de la CNTE en Chiapas, advirtió lo anterior en entrevista, quien señaló que los profesores inconformes no se moverán de la Plaza de la Constitución; “venimos a plantarnos hasta que nos den solución”.

Mencionó que se analiza si el aumento de 10 por ciento anunciado por el Jefe del Ejecutivo federal quedaría integro. “No se sabe cuánto es lo que nos va a tocar. A veces salen con que nos dan el 3 por ciento y lo demás en prestaciones, pero ni siquiera tenemos nada en prestaciones”, apuntó.

Rechazan que plantón sea para boicotear marcha de Marea Rosa

Rechazó que el plantón y las movilizaciones de la Coordinadora Nacional tengan como propósito boicotear la marcha de la Marea Rosa, programada para este domingo, y subrayó que solo buscan una solución a sus demandas.

“Nosotros estamos planteando esto y él tuvo seis años para resolver toda esta problemática. López Obrador siempre ha tenido esa maña de que sí nos recibía, pero no daba ninguna respuesta. Nos daba largas hasta que ahora dice, ya me voy y no hay tiempo para resolver”, agregó.

Pedro Hernández, secretario general de la sección nueve de la CNTE en la CDMX, garantizó que no buscarán la confrontación con los manifestantes que llegarán al Zócalo en la denominada Marea Rosa.

“No habrá fricciones, tampoco vamos a saludar a Claudio X. González, pero no buscamos la confrontación”, reiteró el integrante de la Comisión Negociadora con el Presidente.

Docentes adheridos a la CNTE instalan un campamento en el Zócalo, ayer. Foto: Cuartoscuro

Próxima reunión con AMLO será el 4 de junio

Adelantó que la próxima reunión con el mandatario federal será hasta el 4 de julio, un mes después de que pasen las elecciones. Asimismo, expresó que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum no los ha buscado para dialogar, conocer sus demandas o para pedirles su voto.

Por la mañana, el Presidente López Obrador confió en que “ojalá que el domingo no haya roces” entre los integrantes de la CNTE y los miembros de la Marea Rosa.

Opinó que será decisión de los maestros cuándo retiran el plantón frente a Palacio porque “ellos tienen todo su derecho de manifestarse, son libres. También hay paro. Acuérdense que la revolución mexicana garantizó los derechos de manifestación, de prensa, el derecho de huelga y hay que seguirlos garantizando”, anotó.

Entre otras demandas, los disidentes plantean la eliminación de la Reforma Educativa; reinstalación de más de 170 docentes, pensiones dignas y que haya sustitutos inmediatos para los profesores que se jubilan.

