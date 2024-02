Revela AMLO que quería a Sheinbaum en Segob; Xóchitl “es ladina, clasista y racista”, señala en su libro

En las revelaciones de su nuevo libro titulado “¡Gracias!”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en 2018 quería a Claudia Sheinbaum como su coordinadora de campaña, y si ganaba sería designada como la primera mujer en la Secretaría de Gobernación; mientras que a Xóchitl Gálvez, precandidata del bloque opositor la calificó como “ladina, clasista y racista”.

Escribió que Sheinbaum en lugar de alegrarse se puso triste, pues le notificó que quería ser candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aún cuando el zacatecano Ricardo Monreal se encontraba bien posicionado en las encuestas.

En el libro editado por Planeta, el cual saldrá a la venta al público el 15 de febrero, López Obrador plasmó: “En 2018, yo quería que fuera la jefa de la campaña presidencial, porque además de ayudarme en eso, pensábamos que íbamos a ganar y sería la primera mujer secretaria de Gobernación. Lo comenté con ella, pero desde que se lo dije, en vez de alegrarse se puso triste”.

Continuó: “Le pregunté qué pensaba y contestó que ella quería contender al interior de Morena por la candidatura para Jefa de Gobierno; le respondí que lo sopesara, porque Ricardo Monreal estaba bien posicionado y podía ganarle la encuesta.

“Al final, como es un poco terca o, para decirlo con elegancia, perseverante, como ya saben quién, decidió participar en la contienda interna y la ganó, al igual que la elección constitucional para Jefa de Gobierno”, relató.

El tabasqueño resaltó en el libro, que Claudia Sheinbaum actuó bien en ese cargo, pues “baste decir que su gobierno ha sido el que más ha disminuido la delincuencia en los últimos treinta años en la Ciudad de México. Además, es sensible, incapaz de cometer una injusticia y, sobre todo, repito, es honesta.

“En fin, estoy contento, no sólo porque es muy probable que el pueblo decida a favor de que continúe la Cuarta Transformación, sino, sobre todo, porque no habrá desviaciones y se mantendrá el compromiso de atender con prioridad a los más necesitados y bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, estimó.

Al referirse a la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, López Obrador señaló que es una persona “ladina, racista y clasista” igual que los conservadores, por lo cual vaticinó que “no ha levantado, ni levantará”.

“Di a conocer en la mañanera que el supremo poder conservador, a través de Claudio X. González, decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, una mujer que ha trabajado con ellos en puestos de diversa naturaleza: con Fox sirvió como coordinadora de los pueblos indígenas y con Peña Nieto gobernó en la entonces delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde viven los más ricos del país.

“Pero, además, como nació en un pueblo de Hidalgo pensaron que su origen sería útil para favorecer una supuesta imagen popular cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país”, mencionó.

Más adelante, ratificó que la gente, el pueblo bueno es sabio, está muy politizado y no se ha dejado engañar, y a pesar de que “la oligarquía y los medios de manipulación se empeñan en inflarla como globo, y no ha levantado ni levantará”.

Agregó que en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permitirá que alcen el vuelo “los falsarios, los oportunistas y los corruptos”.

DMGS