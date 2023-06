Ricardo Rocha. Revelan la causa de muerte del periodista

El periodismo está de luto por la muerte de Ricardo Rocha, quien falleció ayer 4 de junio a los 76 años de edad.

Aunque las redes sociales se llenaron de condolencias en las que lamentaban el deceso del reconocido periodista, no se habían dado a conocer las causas de muerte, pero su hijo Juan Francisco Rocha rompió el silencio.

¿De qué murió Ricardo Rocha?

Juan Francisco ofreció una entrevista a Radio Fórmula y contó que su padre, Ricardo Rocha, tuvo un deterioro en su salud por un malestar renal que le causó anemia.

“Todavía no lo puedo creer. Sus doctores le dijeron que tenía un buen futuro por delante. A pesar de que tenía estos problemas relacionados con el riñón, con la falta de apetito que le generó esta anemia. Pero al final, lo dieron de alta diciéndonos que podemos estar tranquilos, que todo iba a tener un periodo en donde podría bajar un poco de peso, con lo que había sucedido, pero que se iba a recuperar rápidamente”, dijo Juan Francisco Rocha.

Asimismo, contó que un día antes de la muerte del periodista tuvieron una “discusión cariñosa”, en la que se estaban poniendo de acuerdo para las próximas vacaciones familiares, pues tenían planeado ir a Acapulco.

“Ayer tuve una larga discusión con mi padre, una discusión cariñosa porque nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer un viaje familiar a Acapulco: que si nos íbamos a ir en una van, que si le íbamos a rentar, que si esta casa, que cuáles eran las fechas de vacaciones de sus nietos”, recordó.

Recordó que en dicha conversación le dijo a Ricardo Rocha que lo desesperaba. “Quiero quedarme con eso. Yo justo le dije ‘pa, es que me desespera’. Y y no me arrepiento ni siquiera de decirle eso, porque era una forma cariñosa de decirle a alguien que quería controlarlo todo. Y que además estamos planeando algo que era muy bello, que era un viaje totalmente familiar y eso fue apenas hace unas horas”, comentó.