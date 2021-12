Revocación de mandato: “Juicio político a consejeros electorales”, insiste Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró su petición a la fracción parlamentaria morenista en la Cámara de Diputados y a sus aliados de la Cuarta Transformación para acelerar el juicio político en contra de los seis consejeros electorales que votaron para posponer la revocación de mandato.

Insistió en que la decisión tomada con la mayoría del Consejo General representa un golpe a la democracia mexicana.

Estimó que no sorprende que el bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD rechace la revocación, pero sí es novedoso que el INE no cumpla con su responsabilidad a favor de la democracia.

“¿Qué esperaban?, ¿que apoyaran la consulta? ¿Cómo creen? Imagínese, los del PRIAN se quedarían sin gobiernos. Eso no tiene ninguna novedad. La novedad es que el INE no cumpla con su función de fomentar la participación, la democracia y la rendición de cuentas”, aseveró.

Delgado afirmó que el bloque que pretende crear el PRIAN para evitar que se lleve a juicio político a los consejeros del INE es porque son sus empleados y cómplices en sus despilfarros, lujos y privilegios.

La consulta de revocación de mandato no es un tema de pesos y centavos, en el fondo no quieren que haya este ejercicio, están en contra, así lo han manifestado; no quieren que quede este precedente en favor del pueblo de México, de que a la mitad de una administración la gente, si no está conforme, pueda mandar de regreso a su casa a un presidente