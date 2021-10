Ricardo Anaya: AMLO ya decidió que soy culpable y el proceso judicial no ha iniciado

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mundo "de los otros datos" lo considera culpable, cuando aún no ha sido juzgado.

"Aunque todas las pruebas lo contradicen, (el Presidente) López Obrador ya decidió que yo soy culpable, 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. Ya hasta lo escribió en su libro. En su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado, ya es cosa juzgada y condenada”, dijo.

En su cuarto y último video sobre las acusaciones en su contra, Anaya explicó que a través de esta serie de grabaciones ha demostrado que la acusación en su contra "es falsa y absurda"; sin embargo, el líder del Ejecutivo insiste en su culpabilidad y se lo "quiere fregar a la mala".

"Ha quedado clarísimo que (el Presidente) López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí.

"Demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo”, detalló.

Ricardo Anaya aseguró que el día que solicitó la carpeta de investigación en su contra, la Fiscalía General de la República ordenó reabrir el caso cerrado en 2018 de Emilio Lozoya Austin.

"Como ya se les cayó el teatrito en mi contra, ahora quieren usar el viejo truco del refrito… ya se ordenó volver a abrir todo el expediente , con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018", comentó.

El excandidato expresó que pese a que existen tantos problemas graves en México, la "transformación de cuarta" persigue a científicos y políticos.

Anaya Cortés apuntó que AMLO está "loco de poder" y obsesionado con el panista por lo que reiteró que no descansará hasta demostrar su inocencia.

“Ya te perdimos, Andrés Manuel. Me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro, conmigo te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope”, manifestó.

Ricardo Anaya aseveró que los dictadores van erosionando lentamente la democracia hasta que un día la desaparecen.

Por ello, Ricardo Anaya hizo un llamado: "Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú, puede ser cualquiera que le estorbe al Presidente. No protestes por mí, protesta por ti, por tus hijos, por nuestra democracia, protesta con todas tus fuerzas y que viva México, porque todavía hay esperanza”, concluyó.

