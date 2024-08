Ricardo Anaya reaparece tras años fuera de México; se registra como senador del PAN

Luego de vivir un par de años fuera del país, este sábado 24 de agosto reapareció el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien regresó a México para registrarse oficialmente como senador del Partido Acción Nacional (PAN).

“Todo en orden, muy contento, y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntualitos para la sesión”, respondió Anaya Cortés al ser abordado por la reportera del periódico Érika Hernández.

"Ya me registré y ya me dieron mi credencial para estar en la oficina", agregó, y al ser cuestionado sobre si teme posibles represalias por parte del partido Morena, se limitó a decir "No para nada".

Ricardo Anaya fue el abanderado del PAN en los comicios presidenciales de 2018, durante los que contendió en contra del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena; José Antonio Meade, del PRI, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco".

Desde 2021, Ricardo Anaya se encontraba fuera del país luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, lo señaló por presuntamente haber recibido recursos de Odebrecht por 6 millones 800 mil pesos para avalar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando era diputado federal en 2013.

Pese a radicar desde hace 3 años en Estados Unidos, en noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Procesos Electorales (CNPE) del PAN aprobó el registro de Ricardo Anaya como senador por representación proporcional por el estado de Querétaro .

cehr