Ricardo Mejía aclara a AMLO que no ha usado su imagen durante campaña en Coahuila

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, rechazó que haya utilizado el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para promocionar su campaña proselitista.

“Solamente quiero aclarar que en propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él ni la imagen de él seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre”, aclaró Mejía Berdeja, luego de que en su conferencia López Obrador cuestionara su honestidad al usar la imagen del mandatario.

Agregó que a pesar de las declaraciones del mandatario, siempre estará agradecido con él.

“Sobre las declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañana en la que hizo alusión a mi persona yo quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República él es el presidente de todos los mexicanos la cabeza de las instituciones nacionales y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración”, apuntó Mejía Berdeja.

Explicó que su campaña no se ha recargado en la imagen del presidente, porque no corresponde a una figura local de Coahuila sino nacional e involucrarlo podría suponer un delito.

“Yo estoy defendiendo a Coahuila; yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales: al Presidente de la República en un tema electoral, eso no solamente impacta en la equidad en la contienda, sino también en la propia Constitución y las leyes electorales”, advirtió el candidato del Partido del Trabajo.

Enfatizó que su lucha es contra el “moreirato” y aseguró que en caso de ganar la gubernatura habrá acciones judiciales contra los priistas.

“Mi lucha es contra el moreirato corrupto, mis propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila, como Humberto y Rubén Moreira, como el propio Miguel Riquelme o también los actos de corrupción de Manolo Jiménez candidato del PRIAN; estos son los temas en los que yo estoy metido, que son los temas que le duelen a Coahuila a nuestro estado”, dijo Mejía Berdeja.

Reiteró que su principal interés es erradicar la corrupción que ha permitido que durante más de 18 años se lleve a cabo un saqueo en la entidad con total impunidad, aunque reconoce que la lucha por la candidatura presidencial también ha contaminado el ambiente electoral en Coahuila.

“Sé que la coyuntura del 24, pues también ha tomado de alguna manera Coahuila de rehén, pero eso son temas del año que entra; nosotros estamos metidos hoy en la contienda electoral de Coahuila. Mi respeto al Presidente de la República, mi respeto a quienes me han sido agredidos injustamente, yo soy un defensor de Coahuila lo seguiré siendo y voy hacia adelante”, concluyó Ricardo Mejía.

AMLO se deslinda de Ricardo Mejía

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana tener relación o comunicación con el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.

“No puedo hablar de eso pero sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía Berdeja, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que utilice mi nombre porque no tengo relación con él.

“Se me hace un acto de deshonestidad estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo ninguna relación con él”, sostuvo AMLO.

JVR