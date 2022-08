Ricardo Monreal advierte sobre justicia "de mala calidad" en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que desde hace varias décadas la justicia en México está en entredicho porque es “de mala calidad”.

A través de un videomensaje que difundió en sus redes sociales, enfatizó que en el país la justicia tiene pendientes con la sociedad.

La justicia federal se escapa un poco, pero las justicias locales están subordinadas a los gobernadores, en la mayoría de los casos. No hay independencia, no hay autonomía, incluso no hay recursos que hagan posible la libertad y autonomía de actuación de los tribunales o de las fiscalías, aparentemente autónomas