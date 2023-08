Ricardo Monreal advierte 'tentaciones' para manipular encuestas si se revelan zonas que se consultarán

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, advirtió sobre posibles “tentaciones” entre los contendientes o sus equipos para manipular la opinión de quienes vayan a participar en las encuestas, en caso de que se revelen las zonas en que se aplicarán.

“Si se conoce el 27 ya la muestra de las 350 o los 3 mil 500 cuestionarios, o los 10 mil, o los que se acuerden, si esa noche o esa tarde ya se conocen, puede algún aspirante o equipos del aspirante, verse tentados a promover en esas secciones electorales a su aspirante, violando el acuerdo… sí es tentador”, declaró en conferencia de prensa.

En otro punto, el senador con licencia sugirió que todas las quejas presentadas se resuelvan antes del domingo.

Espera que para el levantamiento de la encuesta todos estén de acuerdo con el muestreo aleatorio que se definirá y que no se presenten más quejas durante el levantamiento de las encuestas, a partir del 28 de agosto.

En caso de no resultar favorecido, reiteró que no se saldrá de Morena y que ocupará el lugar en el que sea útil, excepto un puesto en el gabinete presidencial.

“Siempre he sido un hombre más libre que de dependencia. Entonces quizá esa sí, si me llamaran, no la aceptaría, la de gabinete”, declaró.

Cuestionado sobre si declinaría en favor de alguien más como lo hizo el panista Santiago Creel por Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, dijo que no haría lo mismo porque “No soy de los que declinan porque es defraudar, subestimar y hasta traicionar a la gente que ha hecho un esfuerzo”.

