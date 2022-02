Ricardo Monreal agradece a AMLO por las “puertas abiertas” de Palacio Nacional

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, agradeció al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el que tenga “las puertas abiertas” del Palacio Nacional para él.

Aclaró que siempre busca al titular del Ejecutivo federal al inicio o al fin del periodo ordinario de sesiones para revisar la agenda legislativa, “pero siempre me dicen o me derivan con el secretario de Gobernación, y está bien, no tengo ninguna dificultad”.

Por eso, expresó: “Agradezco el comentario y agradezco su actitud del Presidente de la República, al simplemente confirmar que yo he sido precursor desde hace 25 años del movimiento. Inicié con él. Y le agradezco su deferencia y su expresión de las puertas abiertas de Palacio”.

El senador por Zacatecas sostuvo que él, como parte del movimiento que llevó a López Obrador a la Presidencia, “siento que es un momento clave para mantener la unidad en Morena y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos a veces diferencias, pero es parte de la pluralidad de la democracia”.

