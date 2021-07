Ricardo Monreal se apunta en proceso para la sucesión presidencial; pide "piso parejo"

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que mantiene su aspiración de participar en el proceso de sucesión para ser el candidato presidencial de Morena en 2024.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló seis aspirantes presidenciables, el senador por Zacatecas aseveró que “el tapado pasó a la historia”, por lo que hoy los posibles sucesores del mandatario federal están a la luz del día.

“Llegado el momento voy a inscribirme, voy a participar”, puntualizó en una entrevista radiofónica.

Subrayó que lo que sí es necesario es que el partido establezca un piso parejo a través de reglas concretas para el proceso interno.

Yo estimo que el partido debería fijar las reglas de piso parejo, porque el uso de recursos puede ser un problema serio y no puede generar condiciones de equidad. Creo que el partido debe, con rapidez, establecer con seriedad los mecanismos de aquí a aquel momento, declaró

Sucesión presidencial puede generar rupturas al interior de Morena: Monreal

El senador por Zacatecas estimó que este proceso tan anticipado de la selección del candidato presidencial puede generar desgaste y rupturas al interior de Morena.

“El partido es quien debe determinar los procesos y no adelantar, esa es mi posición, no precipitarse, no adelantarse. Es mucho tiempo, es mucho desgaste y puede generar fisuras o incluso rupturas, sin que haya necesidad de eso", afirmó.

“Eso es lo que yo pienso, por eso no escucho el canto de las sirenas y tengo una definición muy clara y voy a esperar hasta el 2023. Conozco muy bien el ritmo de la política”, agregó.

Refirió que antes de entrar en el proceso sucesorio, Morena tiene que sacar adelante “tres eventos”: la consulta sobre los expresidentes, la revocación de mandato y la elección de seis gobernadores: “Ya después del (20)23 vendrá la etapa del proceso sucesorio”, remarcó.