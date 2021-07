AMLO enlista a sus posibles sucesores; deja fuera a Monreal

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enlistó a quienes consideró que podrían sucederlo en el cargo en 2024.

Tras señalar que “afortunadamente hay relevo generacional”, el tabasqueño mencionó primero a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Después, al canciller Marcelo Ebrard; luego al embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; también al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y finalmente a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Sin embargo, el Presidente no mencionó otros nombres que suenan para la sucesión presidencial, como el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila o al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

El Presidente se dijo convencido de que en su gobierno no hay “tapados” y recalcó que no buscará la reelección en 2024 y recordó que ese año se jubilará y no volverá a “participar en política”.

Como se recuerda, durante un festejo del Movimiento Regeneración Nacional el pasado jueves en el Auditorio, la titular de la administración local fue ovacionada con gritos de “¡presidenta, presidenta!”.

Y es que Sheinbaum Pardo suena desde hace tiempo y con fuerza para suceder a López Obrador, aún por encima del canciller, Marcelo Ebrard, no obstante las críticas para ambos tras el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo.