Enrique Alfaro: "Ni por muerto, ni apuntado" para la Presidencia en 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dijo que "no lo den por muerto, ni apuntado" en la búsqueda de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), para las elecciones federales de 2024, y refrendó que su labor en este momento está en servir a los jaliscienses antes de cualquier interés personal.

Entrevistado tras un receso de la Vigésima Primera sesión del Consejo Nacional de MC en el World Trade Center de la capital mexicana, el mandatario tapatío señaló que del trabajo que haga de aquí al 2024 en el estado dependerán las aspiraciones a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

“¿Que lo den por muerto entonces?”, le preguntaron

"No, no, ni por muerto ni apuntado, yo estoy trabajando en mi estado y consciente de que también tengo una responsabilidad nacional que espero no defraudar, y que espero estar a la altura más allá de una aspiración personal, lo que tengo claro, lo que me toca aportar, lo haré", respondió.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

El mandatario estatal manifestó que su interés es que haya una alternativa para México, diferente a Morena o a los partidos de oposición PRI, PAN y PRD. Por ello, reiteró que en el espacio político donde le toque estar, "aportaré, si tengo bien salud, mi granito de arena para que se pueda construir ese camino en México".

A pregunta expresa de que el sueño de cualquier político es ser Presidente de la República, Enrique Alfaro dijo que su anhelo era ser gobernador de Jalisco y ya lo logró.

"Ahora lo que venga hacia 2024 depende, primero, de que entreguemos extraordinarios resultados en Jalisco, que hagamos lo que nos toca y lo demás ya veremos que sigue", puntualizó.

te puede interesar Reinicia la carrera hacia 2024

El emecista adelantó que uno de los temas que abordará este martes con López Obrador en Palacio Nacional, es la ola de violencia que se vive en los límites entre Jalisco y Zacatecas.

Es el momento de ajustar varias cosas y este será uno de los temas que abordaré mañana con el presidente en Palacio Nacional donde vamos a aterrizar asuntos importantes, pero sin duda habrá la oportunidad de hablar sobre lo complejo que es la realidad en los límites que tenemos con Zacatecas Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Por su parte, el coordinador de MC en el Senado, Dante Delgado Rannauro indicó que afortunadamente su partido tiene en este momento personalidades importantes para participar en las elecciones presidenciales de 2024, en las que participará en alianza con otra fuerza política.

"Afortunadamente tenemos personalidades que irán radicando el éxito en sus funciones administrativas y el trabajo en el país.