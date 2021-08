Ricardo Monreal ha hecho un buen papel como coordinador: Germán Martínez

El senador Germán Martínez Cázares destacó que su coordinador de bancada Ricardo Monreal Ávila en el Senado ha desempeñado “un buen papel al sacar importantes reformas con consenso donde Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada para impulsar cambios constitucionales” y se ha tenido que hablar con la oposición.

El legislador morenista respaldó la labor del líder de la mayoría legislativa en la Cámara Alta, en términos de que ha hecho “esfuerzos por sacar acuerdos”, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en la que abordó temas como la revocación de mandato y la posibilidad de concretar una nueva reforma electoral.

Por lo tanto, señaló que es tradicional que al inicio de una Legislatura se ratifique la confianza de los coordinadores, de todos en general, por lo que afirmó ratificar su confianza al senador Ricardo Monreal, a la vez que externó su compromiso de defender al Presidente Andrés Manuel López Obrador en buscar la igualdad de los mexicanos.

Advirtió que si se trata de “sacar las cosas a fuerzas desde la Secretaría de Gobernación o la Consejería Jurídica o desde algún otro lado fuera del Senado, conmigo no cuentan y no van a contar con varios senadores”.

“Por la fuerza, nada. Si con amenazas, si con instrucciones quieren meterse al Senado, no lo van a poder, ni la secretaria de Gobernación ni el consejero Jurídico, ni un agente externo. Si quieren una reforma constitucional, tendrá que hablarse con la oposición, tendrá que hablarse con los demás que piensan diferente”, subrayó el senador Martínez Cázares

Esto, de acuerdo a la operación directa que encabezó en días pasados la responsable de política interna del país, Olga Sánchez Cordero en el Senado, para que se aprobara la realización de un periodo extraordinario en el Congreso, el cual, finalmente no se llevó a cabo.

“Nosotros somos otro poder, hay otros tiempos legislativos. No cuentan con nosotros, no cuentan conmigo, si son instrucciones que vienen de afuera del Senado: eso de la soberbia de no moverle nada, aquí no prospera; aquí prospera el diálogo. Yo no recibo trato de empleado, como senador de la República. No soy empleado de nadie y eso que lo entienda perfectamente la secretaria de Gobernación, que lo entiendan los funcionarios de Palacio Nacional”, sostuvo el senador de Morena.

Adelantó que atenderá con cuidado y atención la reforma electoral, porque no se trata de descabezar a los órganos electorales a tontas y a locas; por lo que “si se fortalece la democracia”, cuentan con su voto.