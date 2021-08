Ricardo Monreal: INE deberá subordinarse a la ley

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que subordinarse a lo que establezca la legislación aprobada por el Congreso de la Unión.

Señaló que frente a las determinaciones que tomen en el órgano electoral, tienen mayor peso jerárquico las decisiones del Legislativo, por lo que subrayó que los consejeros electorales deberán asumir los criterios de los legisladores.

Mencionó particularmente el caso de los lineamientos para la revocación de mandato que el Consejo General del INE prevé aprobar el viernes y señaló que ni siquiera tiene caso hacer un análisis respecto a si se contraponen con la iniciativa que Morena presentó, porque, al final, el órgano electoral tendrá que apegarse a la ley.

“Respeto los lineamientos que han emitido (en el INE), pero de acuerdo con la jerarquía de leyes, todos los lineamientos que ellos hagan, aprueben, están subordinados a la ley, no hay necesidad de decir si se contradicen o no, simplemente no se observa o se jerarquiza la observancia de una ley frente a los lineamientos, lo que se va a aplicar es lo que disponga la ley”, apuntó.

La Razón publicó en su edición de este miércoles una entrevista con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, en la que refirió los ejes de la reforma electoral que promoverá la 4T y reconoce que no se debe permitir que el INE cubra las faltas legislativas sobre la revocación de mandato.

Sobre ese tema, el también coordinador de Morena en el Senado reiteró que tiene confianza en que la legislación secundaria sobre la revocación de mandato será aprobada en la primera sesión del próximo periodo ordinario de sesiones, para lo cual ya sostiene reuniones con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.

Por otra parte, Monreal expresó su confianza en que sus compañeros de Morena lo confirmarán a frente de la bancada en el Senado, pero señaló que si no, entonces “que revoquen mi mandato”.

“Me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me asignó siempre he estado sometido al voto de la mayoría, ellos son los que deciden”, señaló.

