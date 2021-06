Ricardo Monreal: Resolución de SCJN sobre marihuana genera una expectativa falsa

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, apuntó que el problema en torno a la marihuana no está resuelto con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, aseguró, genera una expectativa falsa y una gran confusión.

En conferencia de prensa, puntualizó que respeta la resolución del máximo tribunal del país, que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Salud que permitirán que ahora, de manera individual se otorguen autorizaciones o permisos para los consumidores, pero puntualizó que esto no significa que se haya despenalizado, porque no se hicieron modificaciones al Código Penal.

Apuntó que a pesar de que la Suprema Corte estableció que corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fijar los lineamientos en la materia, dicha instancia no tiene facultades para emitir reglas jurídicas.

“La Corte, me parece a mí que, aunque debemos respetar la resolución, no está atendiendo el problema que se generará. Me quiero imaginar cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación esta resolución y que tenga carácter obligatorio y surta efectos para todos los millones de ciudadanos que puedan solicitar autorizaciones y semillas para siembra, dónde la van a adquirir, qué calidad, cómo la van a adquirir, a quién se le van a proporcionar, cuánto estará permitido proporcionar.

“La Corte olímpicamente dijo ‘que la Cofepris resuelva, que la Cofepris dicte los lineamientos’, pero es muy grave, la Cofepris no puede legislar, la Cofepris no puede hacer eso y entonces no sólo el tema de la línea y la liga es muy delgada, saber quién es consumidor y quién va a ser comercializador, quién está sembrando para autoconsumo y quién está pensando para el uso industrial, comercial o de venta de la marihuana, no está bien”, enfatizó.

Ricardo Monreal explicó que este tema será prioritario en la agenda legislativa, por lo que ya dialoga con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios para abordarlo.

“Tendremos tres temas prioritarios: atender la emergencia sanitaria, atender el tema de la seguridad pública y atender la recuperación pública y en esos tres temas prioritarios están encerrados otros, como el empleo, como este de la marihuana, que me parece importante, y las iniciativas del Ejecutivo que ha anunciado de la reforma eléctrica, reforma a la Guardia Nacional y reforma político-electoral”, detalló.