Ríos González defiende: cargo actual no la hace inelegible

La consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, expuso su amplia trayectoria en cargos públicos y defendió su derecho a ser postulada para la Suprema Corte, pese a que su rango equivale al de secretario de Estado, y reconoció que es afín a las ideas del Presidente de la República.

Ríos González fue la última en comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado; ahí se enfrascó en su propios logros y trayectoria, al hacer un recuento detallado de todos los cargos públicos que ha ocupado, tanto a nivel local como federal.

Resaltó el logro desde la Consejería de la Presidencia para que la Corte desechara las controversias interpuestas por los gobiernos de Coahuila y Chihuahua en contra de la elaboración, distribución y edición de los libros de texto gratuitos.

Antes de su exposición, el senador Germán Martínez se excusó de participar en el debate, porque desde el inicio de la sesión señaló que, en su calidad de consejera jurídica presidencial, no cumple con el requisito constitucional para ser considerada como elegible.

Al respecto, Ríos González sostuvo que la Constitución asigna funciones diferentes a una secretaría de Estado y a la Consejería Jurídica de la Presidencia: “Yo no puedo ser considerada como secretaria de Estado; a lo mejor sí me hubiera gustado, pero no lo soy.

“Espero que esto sirva para que no se pretenda restringir mi derecho. No existe una razón constitucional ni legal para impedirme ser parte de esta terna y convertirme en elegible para la Suprema Corte”, manifestó.

Ante el cuestionamiento sobre su independencia, Ríos González subrayó que es afín al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero rechazó que dé línea al máximo tribunal.

“Quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del Presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera. ¿Por qué soy afín? Porque he visto cómo él, a mí me congratula, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos”, dijo.