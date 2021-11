Roberto Gil rechaza coordinar campaña del PAN en Tamaulipas

Roberto Gil rechazó ser coordinador político territorial para el proceso electoral de 2022 en Tamaulipas, ofrecimiento que le hizo Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul.

Entrevistado en el nooticiero “Por la mañana”, de Grupo Fórmula, Roberto Gil reveló que le sorprendió la invitación de Marko Cortés, porque se caracteriza por “no convocar a ninguno de los que no comparten propósitos políticos y la forma de conducción del PAN“.

“Yo decliné a participar en esa encomienda, les he insistido que mi posición personal en este momento está en el ejercicio profesional fuera de la política“, expuso Roberto Gil..

“Yo no le voy a entrar. No necesito que la dirigencia me designe para nada, para poder estar atento y pendiente de proyectos políticos del PAN“, agregó.

Por otra parte, reveló que Marko Cortés no lo consultó previo al anuncio de sus invitación; él se enteró por el boletín que emitió.

