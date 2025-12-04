AMCHAM resalta la fuerza de la cooperación trilateral tras visita de Sheinbaum a Washington

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina

La American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) celebró la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington, D.C., realizada en el marco del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la organización, este evento deportivo —organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá— simboliza el nivel de coordinación y confianza alcanzado por los tres países y funciona como un ejemplo tangible de cómo Norteamérica puede operar como una región integrada, innovadora y altamente competitiva.

Celebramos la visita de la Presidenta @Claudiashein a Washington, D.C., en el marco del Sorteo Final del #Mundial2026: un recordatorio del poder de la cooperación trinacional.



En su posicionamiento, AMCHAM destacó que la colaboración trilateral ha sido, por décadas, una pieza clave para consolidar la relación económica entre las tres naciones.

Gracias a este modelo, Estados Unidos, México y Canadá han construido una de las regiones más dinámicas y profundamente interconectadas del mundo, sustentada en el comercio abierto, el establecimiento de estándares comunes y el impulso a la inversión transfronteriza.

La Cámara enfatizó que, mientras se aproxima la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la coordinación mostrada para la organización de la Copa Mundial 2026 sirve como una analogía contundente: cuando América del Norte trabaja unida, la región se vuelve más fuerte, más innovadora y más competitiva en el escenario global.

Este mensaje es particularmente relevante ante los retos económicos y geopolíticos actuales, así como frente a las expectativas de los sectores productivos del bloque.

Carlos García, presidente de AMCHAM/Mexico, subrayó que este tipo de encuentros pone de manifiesto “el músculo de América del Norte”, al reunir a tres países que, bajo una visión compartida, pueden generar resultados de alto impacto y consolidarse como un ejemplo de cooperación efectiva a nivel internacional.

García afirmó que la visita de la presidenta Sheinbaum contribuye a reforzar la coordinación estratégica que distingue a la región.

La Cámara también reiteró que tanto AMCHAM como el sector privado estadounidense con operaciones en México mantienen su apoyo al proceso de revisión del T-MEC.

Señalaron que buscan que dicho proceso sea constructivo, orientado al futuro y enfocado en fortalecer el acuerdo, profundizar las cadenas de suministro y generar certidumbre para los inversionistas.

Finalmente, la organización aseguró estar lista para continuar colaborando con el Gobierno de México, así como con autoridades de Estados Unidos y Canadá, para garantizar que América del Norte siga consolidándose como un destino atractivo para la inversión, un centro manufacturero global y un referente de cooperación económica dentro y fuera de la cancha.

