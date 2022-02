No se rompe diálogo donde no hay; Gobernación cierra puertas a oposición: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que no se rompe un diálogo donde no lo hay, ya que la Secretaría de Gobernación ha cerrado todas las puertas con la oposición y así van a seguir.

En entrevista con La Razón dijo: "No hay diálogo, no se puede cerrar donde no se ha abierto y por lo que se ve en cómo han tratado el asunto de la reforma eléctrica con el PAN, se ve que no hay voluntad de diálogo. Está claro que quieren sacar la reforma sin una sola coma , por ello cuando terminen los foros van a acudir al país a explicarla, pero no va a pasar de esa manera", explicó.

El líder del sol azteca señaló que el Gobierno federal mantiene el engaño con la ciudadanía al no dialogar con la oposición, además que es un riesgo para la democracia ya que se lanza contra los partidos, personas y medios de comunicación , lo que es un peligro para toda la sociedad.

"El Presidente nunca ha hecho una convocatoria para acercarse con la oposición y tender puentes, sino al contrario, los ataca. El diálogo es para escucharse y no para atacarse, ya que con su necedad, la reforma eléctrica no va a pasar porque no hay escucha de algún tipo para los partidos". Jesús Zambrano

La Razón publicó este viernes que las relaciones entre la Secretaría de Gobernación y el Partido Acción Nacional no están rotas, pero sí hay un distanciamiento que las propias autoridades han puesto, ya que hasta la fecha no hay respuesta a las mesas de trabajo acordadas para comenzar un diálogo por el país y la fecha de espera está a punto de terminar.

KEFS