Rosa Icela Rodríguez llama a la unidad entre aspirantes de la '4T' por la CDMX.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y una de las mencionadas para la elección del 2024 en la Ciudad de México, destacó la importancia de la unidad entre los aspirantes de la Cuarta Transformación a dicho proceso.

La también exsecretaria del Gobierno capitalino enfatizó su oposición a una contienda basada en descalificaciones y resaltó que el enfoque principal debe ser la unidad y la continuidad de la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, subrayó la necesidad de escuchar a la gente y atender sus demandas en lugar de respaldar campañas negativas o descalificaciones, ya que las disputas internas solo benefician a los adversarios.

En caso de participar en la encuesta, Rodríguez Velázquez afirmó que su enfoque se centraría en propuestas positivas para abordar los desafíos en materia de movilidad, educación y agua.

te puede interesar Incendio en Mercado Central de Acapulco. Sedena y GN brindan apoyo para combatir el siniestro

"Me rehúso a participar en una contienda interna en contra de los miembros del movimiento. Debemos presentar propuestas y ser propositivos", puntualizó.

Para Rosa Icela, el método para seleccionar a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular es la encuesta, y reafirmó su compromiso de mantener los ideales de la Cuarta Transformación, que consisten en no mentir, no robar y no traicionar a los mexicanos.

Por otra parte, la funcionaria federal celebró el triunfo de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México y la calificó como un gran ejemplo de la cultura del esfuerzo y de cómo la dedicación da frutos para lograr un mejor país.

Además, aseguró que la división es sinónimo de derrota, tal como se demostró en las elecciones en el estado de Coahuila.

JVR