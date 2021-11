Rosario Robles: AMLO "sabe que puedo representar un obstáculo en su proyecto"

“Él (AMLO) sabe que puedo representar un obstáculo en su proyecto transexenal ” dijo Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, al afirmar que la decisión de un juez para que permanezca presa es una venganza de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La exfuncionaria sostuvo, durante una entrevista con Carlos Alazraki que el mandatario está utilizando a las instituciones públicas para vengarse y aniquilar adversarios peligrosos para el desarrollo de su proyecto gubernamental.

¿Por qué ésta necedad de mantenerme aquí? Porque soy una mujer que ha recorrido el país, que la conocen en muchos lados, que ha hecho una obra social importante, que ha defendido siempre los derechos de las mujeres, entonces él (Andrés Manuel López Obrador) me conoce mejor que nadie Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social

Rosario Robles recalcó que ella fue inhabilitada por 10 años por no declarar una cuenta de dos mil pesos, mientras que los funcionarios de alto nivel, cercanos a López Obrador, no declararon propiedades millonarias y que aparecieron en los Pandora Papers no han sido sancionados. "Se predica con el ejemplo, ¿por qué a mí sí y a ellos no?” sentenció.

RFH