Salinas Pliego critica trato del Presidente a los medios

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego criticó el trato que el Presidente Andrés Manuel López Obrador da a los medios de comunicación en su conferencia mañanera, y destacó que al mandatario no le gustan los cuestionamientos.

“Todas las mañanas, (el mandatario) tiene un circo ahí con focas que aplauden. Desde ahí critica a los medios, y fuerte”, expresó el presidente de Grupo Salinas.

En el marco de su participación en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto con el periodista Sergio Sarmiento, señaló que al poder no le gusta la crítica ni los cuestionamientos, “pero ni modo, ésta es la parte de nuestra chamba y hay que seguir adelante con ello”.

Fue más allá al sostener que el Sistema Público de Radio y Televisión es un “panfleto” del Gobierno.

Sus declaraciones se dan luego de que el Jefe del Ejecutivo criticó la forma en cómo TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, cubrió la devastación que dejó Otis en Acapulco, Guerrero.

El dueño de empresas como Banco Azteca y Elektra dijo que los medios deben actuar en apego a los principios de libertad, además de que deben funcionar como un contrapeso de los gobiernos de América Latina, de los cuales muchos son de izquierda.

“Para mí, la mejor decisión de libertad es poder actuar sin coacción”, señaló el empresario, quien destacó que un elemento clave en la tarea del periodismo es la responsabilidad a la hora de informar.

Pese a sus críticas, reconoció que el mandatario también tiene derecho a expresarse y criticar, “y ni modo”.

En su ponencia, en la cual recalcó la importancia de la libertad de prensa y de expresión para construir países prósperos, comentó que las redes sociales son un amplificador de los medios de comunicación en la actualidad.

Y es, justamente, desde las redes sociales, como X, donde el empresario mantiene una dinámica muy activa con sus seguidores, ya que, dijo, es una forma nueva de comunicar.

Materia fiscal. El empresario, uno de los más ricos del país, añadió que varios integrantes de la 4T ya lo agarraron de su “puerquito” diciendo que no paga impuestos, cuando, afirmó, sus empresas y él cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

El Presidente López Obrador ha urgido varias veces al Poder Judicial a resolver los adeudos fiscales de Salinas Pliego por más de 25 mil millones de pesos.

Incluso, el mandatario acusó hace unos días al empresario de una campaña en su contra, aduciendo que está enojado por el cobro de sus obligaciones fiscales,

Ayer, en su charla, el presidente de Grupo Salinas dijo que los impuestos son como un “robo legalizado”, considerando que los resultados en materia de gasto no concuerdan con lo que los contribuyentes pagan al erario.

Incluso, cuestionó a los presentes si consideraban que recibían los beneficios por los impuestos que pagaban, como mayor seguridad y mejores escuelas.

“Ya me agarraron de su puerquito, que porque no pago impuestos, cuando mis empresas y yo, en lo personal, somos grandes pagadores en México”, afirmó. “A estos gobernícolas ni con eso tienen y son insaciables, quieren más y no les importa destruir la empresa”, añadió.

Aseguró que el problema es tal que los mexicanos deben trabajar más de una tercera parte de su tiempo para mantener a “gobernícolas y sus proyectos gloriosos”.