Salud de AMLO. 'Ya aparecerá, tengan paciencia', dice Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, pidió tener paciencia para una aparición pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador después de su contgio de COVID-19.

"Yo lo he visto, no se dónde no haya aparecido; ya aparecerá, tengan paciencia", dijo el encargado de la política interior del país.

Además, afirmó que el hecho de que AMLO haya informado su contagio de coronavirus da tranquilidad. Añadió que el titular del Ejecutivo "se recupera y está aislado" en Palacio Nacional.

"La tranquilidad está en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de COVID, que se recupera, que "está aislado y que está recuperándose", subrayó al salir del encuentro convocado hoy con los 22 gobernadores de Morena, PVEM y PES.

te puede interesar Abre Citibanamex sucursal sustentable en Polanco

En dicha reunión se aboradó el tema de seguridad, pero el Presidente López Obrador no estuvo presente, pues, afirmaron, se encuentra recuperandose de los síntomas de COVID-19.

AMLO presenta un cuadro leve de COVID

Hasta el momento, se sabe que AMLO presenta un cuadro leve de síntomas, con "inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz de la garganta y desde luego con fiebre y cansancio".

Sobre sus padecimientos anteriores, el titular de la Secretaria de Salud en México Jorge Alcocer, explicó que la "tensión arterial del Presidente está controlada", mientras que los problemas del corazón están en buena situación".

El Presidente de México informó el pasado 23 de abril que se contagió por tercera vez de COVID-19. Hasta el momento no se ha dado a conocer una foto o un video despues del anuncio, como sí ocurrió en veces pasadas.

JVR