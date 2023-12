Samuel García programa acto público pese a indefinición sobre gubernatura

Samuel García podría retomar este domingo una serie de actos públicos a pesar de la indefinición en torno a la reintegración a su cargo como gobernador de Nuevo León, para la cual está pendiente definición del Congreso local.

A través de diversos medios de difusión cercanos al aspirante y aun gobernador, se indicó que a mediodía asistirá al inicio de la reconstrucción de un puente vehicular en la carretera Colombia, ello a pesar del riesgo de caer en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso local, quienes reconocen a Luis Enrique Orozco como gobernador interino.

El sábado, el gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer un acuerdo de reasunción de su cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

"El presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León y que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado”, dijo García.

Agrega: “Y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República ”.

Asimismo, indica que en los transitorios "señala que el presente acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Comuníquese al Congreso del estado para los efectos legales conducentes".

Lo anterior fue dado ante el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 1 de diciembre de 2023 y es rubricado por Samuel Alejandro García Sepúlveda y por el secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco.

