Sanción a Rusia es contraria a la política exterior de México, advierte el Presidente López Obrador

Reconoce el Presidente Andrés Manuel López Obrador que el voto de México en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde se sancionó a Rusia para pagar los daños ocasionados a Ucrania, es contraria a la política exterior de México.

“Hablaba que en la ONU se votó algo que va en contra de la política de neutralidad, para que Rusia pague los daños a Ucrania cuando nosotros no nos metemos en eso”, advirtió el mandatario.

Con esa declaración reconoció que hubo un diferendo con el embajador permanente de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, a quien le recordó que la política exterior mexicana la marca el jefe del Ejecutivo, además de que se encuentra plasmada en la propia Constitución.

“Se supone que hay una política definida en la constitución de solución pacífico h no intervención no quiero que mañana se piense que hay un doble discurso no en el conflicto actuamos con neutralidad y por eso nos respetan todos”, indicó López Obrador.

El lunes pasado la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que sentencia a Rusia a cubrir los gastos de la guerra iniciada por la invasión a Ucrania. La medida recibió 94 votos a favor, incluido el de México, 14 abstenciones y 73 votos en contra.