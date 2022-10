Santiago Creel insiste en reunión con AMLO para dialogar sobre estrategia de seguridad.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, reiteró su petición de audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el objetivo de presentarle una propuesta que sirva para disminuir la inseguridad y violencia que se vive en el país.

Ese documento, puesto al día, es lo que quiero presentarle al Presidente, pero ya no se lo voy a enviar por conducto de un tercero, quiero hacerle la explicación de frente, viéndole a los ojos y diciéndole: esto es lo que yo pienso que se está haciendo mal, esto es lo que yo pienso que se está haciendo bien, hay que seguirlo, y esta es la nueva estrategia de seguridad pública que estoy convencido va a bajar la violencia del país Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Entrevistado al asistir a la rendición de protesta de Teresa Jiménez como gobernadora de Aguascalientes, señaló que el documento cuenta con su experiencia al ser secretario de Gobernación entre 2000 y 2005; además, reiteró: “quisiera que el Presidente me escuchara. Él sabe que sé respetar la vida institucional y, sobre todo, las investiduras y los cargos”.

Creel Miranda dijo que mantiene su postura de reforzar a las policías estatales y municipales en torno a la discusión sobre la extensión de las Fuerzas Armadas hasta 2028.

“Por eso estoy yo con esa insistencia, sé que algunos me dicen que ya no insista, que esto demerita mi posición; no lo creo, porque para mí, para Santiago Creel, primero va México antes que cualquier situación de orden personal, de grupo o inclusive de mi partido. Primero es mi patria”, afirmó.

CEHR/MAEP