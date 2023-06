Santiago Creel pide 'juego limpio' en contienda de oposición.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidió que en la contienda por elegir a la o el candidato presidencial haya "juego limpio" y sugirió que no haya "premios de consolación" para quienes no resulten favorecidos en el proceso.

En conferencia de prensa, mencionó que todos los aspirantes a representar al Frente Amplio por México, los partidos y organizaciones son responsables de mantener la unidad en el proceso.

Por ello dijo que sera importante procurar el consenso "respetarnos todos, de jugar limpio, de efectivamente aspirar a jugar en una cancha pareja, de cumplir estrictamente las reglas, de no darnos patadas por debajo de la mesa como lo estamos viendo con las corcholatas con denuncias, que no intervengan los gobernadores de ningún color, los presidentes municipales de ningún color, que esto sea algo que muestre una cara distinta de la política, de la cara que ha mostrado Morena", dijo.

Al referir que quienes levanten la mano para participar son bienvenidos, el panista resaltó que en la oposición no hay enemigos y no se busca hacer una guerra sucia ni "echarle tierra a nadie".

Al opinar sobre las reglas que apenas serán definidas, el exsecretario de Gobernación manifestó desacuerdo con que se establezca un tipo de compensación con algún cargo político a quienes pierdan en la contienda.

"Si ellos (los integrantes del Comité Organizador) piensan que establecer que no habrá premios de consolación, que yo estoy a favor que no los halla o los reintegros famosos: 'me inscribo para, si no salgo buscar una senaduría o una diputación' eso, a ver ya están los planteamientos de los aspirantes, se nos preguntó, ya expresamos nuestros puntos de vista, yo estoy en contra de los reintegros o de los premios de consolación. Nunca he creído en ellos, otros podrán pedir que quienes tengamos un cargo público lo dejemos, y será el Comité el que va a ir dando este tipo de pues de equilibrios, y yo me someto a esas reglas", exclamó.

Lo que México necesita es una agrupación política apoyada por la ciudadanía en donde el consenso y la unidad nos encamine a reconstruir lo que este gobierno ha destruido, viendo hacia el presente y futuro, así es como lo estamos haciendo con el método del #FrenteAmplioPorMéxico… pic.twitter.com/pfgVQeF3VL — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) June 29, 2023

Cuestionado sobre si solicitará licencia para contender, aclaró que no tomará alguna decisión hasta que las reglas estén definidas.

Descartó solicitar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados pues ante el contexto político actual no sería factible.

Cuestionado sobre la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que no frenó los recorridos que hacen por el país las "corcholatas" de Morena, opinó que las autoridades electorales deben fijar criterios claros para que todos tengan conocimiento de la base que se considera al tomar decisiones y así no haya diferencias entre los diversos asuntos que atiende el INE.

JVR