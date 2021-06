Santiago Roncagliolo pide a Carlos Slim recibir su libro de abuso sexual en librerías

El escritor peruano Santiago Roncagliolo se dirigió al empresario Carlos Slim para que “no sea aliado del silencio”, pues asegura que su último libro “Y líbranos del mal” fue rechazado de las tiendas Sanborns por hablar sobre abuso sexual.

A través de su cuenta de Twitter, el escritor compartió una carta dirigida al empresario mexicano, en la que explica que lectores de México lo han contactado, porque en las librerías Sanborns no encuentran la más reciente publicación "Y líbranos del mal", bajo el sello de Seix Barral.

Por lo que Santiago Roncagliolo pidió a Carlos Slim no sea un aliado: “Señor Slim, me consta que usted tiene amistad con importantes escritores. Sabe ben que la literatura no se hace para agradar. Como las buenas terapias, las buenas novelas suelen sacar a la luz los temas oscuros de nuestras sociedades para que podamos reconocerlos, visibilizarlos, y enfrentarnos a ellos”.

Santiago Roncagliolo, en su llamado a Slim, señaló que el abuso sexual “se refugia en el silencio social” y también recordó las recientes medidas tomadas por el representante de la iglesia católica “esta misma semana, el Papa Francisco ha dictado medidas contra el encubrimiento de estos actos”.

Ante ello el escritor ganador del Premio Alfaguara 2006, pidió al empresario Carlos Slim “que no sea un aliado del silencio y "permita que los lectores decidan sobre qué temas -o no- reflexionar”.

Finalmente, el escritor explico que la lectura funciona como una herramienta “para construir un mundo más humano y solidario” y que “para millones de lectores en México, la cadena Sanborns es el único acceso a ella”.

Hasta el momento no hay respuesta por parte del empresario o de la cadena Sanborns, sin embargo, la molestia de algunos lectores continuó en Twitter, por lo que la empresa respondió a un usuario:

“De antemano una disculpa trabajamos por tener lo mejor para ti. Continuamos atendiéndote ante cualquier duda. ¡Saludos!”