Save the Children llama a detener la violencia en contra de las infancias

La organización Save the Children en México hizo un llamado al Gobierno y a la sociedad para detener la violencia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

En un comunicado, la ONG detalló que en 2021, siete niños fueron asesinados diariamente y al menos 37 sufrieron violencia física. Sin embargo, en el primer trimestre de 2022 se han registrado 595 homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes .

Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México, señaló que en el país hay diversos factores de violencia en contra de las infancias, como agresiones, inseguridad financiera, abuso emocional o la explotación sexual.

Agregó también la falta de acceso a la salud pues se estima que antes de la pandemia de COVID-19, 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes no contaban con seguridad social.

"México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes. La normalización cultural de la violencia sistémica en su contexto familiar, escolar y comunitario está cobrando sus vidas y les está haciendo vivir situaciones que ninguna persona, pero especialmente ninguna niña, niño o adolescente, le corresponde vivir. Qué queda para celebrar este Día del Niño y de la Niña en nuestro país, cuando su derecho más fundamental, su derecho a la vida, no está siendo garantizado ni protegido". Nancy Ramírez

te puede interesar 7 lugares para celebrar el Día del Niño

La experta mencionó que la máxima expresión de la violencia de género se encuentra en los feminicidios en donde tan sólo en 2021 en promedio se cometieron nueve cada mes, aparte de otros delitos como la trata de personas que registraron 259 eventos en ese año.

"Todas estas situaciones no sólo violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que además no les permiten vivir su niñez a plenitud. No existe el contexto o el espacio para que puedan imaginar y poner en marcha sus capacidades de crear, jugar y construir. Se les repite, a través de acciones, que sus sueños están coartados y que su vida no la construyen ellas y ellos, sino alguien más. Que su vida estará marcada por la violencia, golpes y abusos, o que sólo vinieron a este mundo a producir, a costa de lo que sea". Nancy Ramírez

Nancy Ramírez comentó que si no se generan las políticas con presupuesto suficiente para su implementación, y si como sociedad "no hacemos un cambio cultural que fomente la voz y participación de las niñas, niños y adolescentes", no se puede lograr el México que imaginan y tienen derecho a vivir los menores.

Por ello, pidió a las autoridades federales implementar programas para prevenir la violencia en las infancias, fortalecer los esquemas ya existentes, garantizar la impartición de justicia, no repetir la violencia, mejorar las capacidades de las instituciones públicas e implementar una estrategia en contra de la explotación y trabajo infantil.

KEFS