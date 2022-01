SCJN admite acción de inconstitucionalidad contra Presupuesto 2022, anuncia PAN

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, anunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el bloque legislativo de Va por México contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

La alianza PRI, PAN y PRD presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Presupuesto de Egresos 2022, argumentando que transgrede el principio de progresividad porque no se aumentaron recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos.

Durante la inauguración de la reunión plenaria del PAN, Marko Cortés fue notificado por el diputado Santiago Creel sobre el avance de la acción de inconstitucionalidad.

“Es algo histórico porque creíamos que era simplemente no impugnable, no controvertible; y hoy hemos demostrado que es posible también controvertir cuando no avanza de manera progresiva el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En su discurso de apertura, el líder albiazul subrayó la necesidad de “cabildear” con el Poder Judicial.

“Hagamos ese esfuerzo por hablar con los ministros de la Corte, es fundamental hacerlo. Es necesario que les vayamos a decir nuestras razones”, subrayó.

Al respecto, dijo que hay temas que son inconstitucionales como la revocación de mandato que está siendo promocionada como “ratificación” por militantes de Morena. Por este motivo, recordó, un ministro de la Corte presentó un proyecto para modificar la pregunta.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera señaló que el Gobierno actual es “ineficaz e intolerante”.

“Más allá de si nos cae bien o no este Presidente, este gobierno no tiene un solo indicador que presumir como gobierno que no sea la simpatía por el Presidente”, acusó.

En tanto, el coordinador del albiazul en el Senado, Julen Rementería, expuso que atraviesan uno de los momentos más complejos del partido, ya que deben cuestionar al Gobierno actual, mientras proponen otras soluciones a la ciudadanía.

