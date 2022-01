Santiago Creel anuncia voto en contra de la reforma eléctrica

Santiago Creel Miranda, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que votará en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que tendrá afectaciones al medio ambiente, así como a las inversiones de la iniciativa privada.

En un video difundido a través redes sus sociales, el legislador expuso que hay tres motivos por los que no acompañará la iniciativa: autosuficiencia energética, costo de país y afectaciones a la salud y medio ambiente.

Los mexicanos queremos energía barata y limpia. Después de analizar la contra reforma energética que presentó el Presidente de la República, he decidido votar en contra. tan malo lo que ocasionaría la reforma que la llamaré #ReformaLeñaDelDiablo. pic.twitter.com/FbD0yFVcWG — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) January 17, 2022

El pasado 10 de enero, Creel Miranda sostuvo otra reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para entablar mesas de diálogo entre el Gobierno federal y la oposición. Uno de los temas a tratar es la reforma eléctrica.

En cuanto a la cancelación de contratos, el diputado dijo que el sector privado ha invertido 40 mil millones de dólares en distintas plantas de México, por lo que advirtió que habrán litigios internacionales e indemnizaciones cuantiosas.

“Todo eso está resguardado por tratados internacionales, tratados de comercio que hemos suscrito con Estados Unidos, con la comunidad económica europea, Asia y todos los tratados y acuerdos de inversión existen cláusulas que salvaguardan las inversiones”, subrayó.

te puede interesar Comunidad de la ENAH convoca a mitin en la Segob para el miércoles

En tanto, enfatizó que habrá un costo para la salud, ya que la mayoría de las plantas de Pemex son viejas y utilizan combustóleo, el componente más contaminante al que se ha denominado como “leña del diablo”.

Por ejemplo, indicó, que la contaminación de la termoeléctrica de Tula llega a la Ciudad de México a pesar de estar a 86 kilómetros de distancia.

El diputado panista apuntó que en un mundo globalizado no puede existir autosuficiencia, como plantea la iniciativa, ya que eso significaría no depender de nadie. Al respecto, puntualizó que México no cuenta con la tecnología suficiente, además de que la mayoría del gas y derivados del petróleo provienen del extranjero.

“Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad van a tener que producir cuando menos un 56 por ciento de la energía, son mucho más costosas, un 26 por ciento si comparamos el costo de producción de toda la industria privada con CFE”, expuso Creel Miranda.

“Voy a dar el debate en el Congreso, en los distintos foros, y sobre todo quiero ser congruente con quienes me eligieron”, finalizó.

CEHR