SCJN invalida ampliación de mandato de ministro presidente Arturo Zaldívar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar, al declarar inconstitucional el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Se ratifica la invalidez del artículo transitorio y se señala que la declaratoria surtirá sus efectos una vez que se notifique al Congreso", fue la determinación de la Corte.

El proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González Salas consideraba que la norma transitoria es contraria al principio de supremacía constitucional, división de poderes e independencia judicial; por tanto, se determinó la invalidez del artículo transitorio del decreto publicado el pasado 7 de junio 2021.

Los ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad, pero tuvieron opiniones diversas en que el proyecto no contemplara las violaciones cometidas por el Legislativo.

"El transitorio prevé una reelección de facto, pues se designa a los mismos funcionarios por un nuevo periodo", puntualiza el proyecto.

Al comenzar el análisis de la controversia constitucional, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, señaló que no se consideraba impedido para conocer del asunto por ser un control abstracto.

"No considero estar impedido para este asunto y no voy a excusarme para conocer de él por dos razones: en materia de acciones de inconstitucionalidad los impedimentos son excepcionales (...) y porque el 6 de agosto expresamente manifesté que, independientemente de lo que se vote, concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022.

"Por tanto, no hay ninguna razón de interés personal o de otro tipo en este asunto", declaró Zaldívar al iniciar el análisis del Artículo Décimo Tercero Transitorio de la norma que buscaba ampliar por dos años el periodo del presidente de la Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura.

"No me he pronunciado sobre la constitucionalidad del precepto, lo que hice el 6 de agosto fue un pronunciamiento personal y político", expresó al señalar que presidiría la sesión correspondiente.

