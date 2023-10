Emitió su postura en un comunicado

Fideicomisos no están destinados para beneficio de ministros, sostiene SCJN; ‘no son guardaditos’, aclara Tras el aval de Morena para avalar extinción 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal afirmaron que éstos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, además que "no son guardaditos"