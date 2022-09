Mientras sea canciller, no permitiré un desacuerdo grave entre México y EU: Ebrard.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que quienes esperan que haya un rompimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y México, se quedarán con las ganas porque no lo va a permitir de ninguna manera.

“Para quien espera un importante desacuerdo entre México y Estados Unidos, yo no lo veo que vaya a llegar y tampoco lo permitiría que ocurriera, al menos mientras yo sea canciller ”, aseguró Ebrard al participar durante la Convención Binacional organizado por la American Society México.

Ebrard insistió en que la relación México-Estados Unidos atraviesa por un momento relevante y prueba de ello es la reactivación del Diálogo de Alto Nivel, que se retomó luego de cinco años en que no hubo condiciones para sostener este encuentro, y el próximo 12 de septiembre tendrá una nueva versión cuando se reúna con el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

En este encuentro se abordarán temas como la electromovilidad, en este caso señaló que México iniciará el próximo año la fabricación de baterías para automóvil, algo que no se realizaba en nuestro país.

Advirtió que este tema se adelantó porque California ya impuso como meta el 2035 para que todos los vehículos sean cero contaminantes y por tanto requerirán de un mayor consumo eléctrico.

“Otro tema muy importante que estamos trabajando: equipo médico y farmacéutico, ¿por qué? Por la experiencia de la pandemia. No podíamos producir ventiladores de terapia intensiva, ¿por qué? Porque todo se hace afuera o casi todas las partes las traemos de 18 países del mundo”, expuso el canciller. Además, ambos países buscarán producir vacunas contra el COVID-19.

Marcelo Ebrard dijo que otro tema que se abordará en el encuentro con Blinken es el mejoramiento de “toda la infraestructura en el norte del país, tenemos que modernizar toda la infraestructura porque el flujo que tenemos de crecimiento de intercambio nos está rebasando”.

En materia tecnológica, México y Estados Unidos abordarán los mecanismos “para prepararnos para la sociedad 5G, ya está encima, entonces pues tenemos que trabajar juntos, para eso; homologar las tecnologías de aduanas y puertos y aeropuertos, porque son diferentes, no se leen entre sí, lo cual significa muchos problemas, también lo vamos a ver ahí”, comentó el canciller.

Marcelo Ebrard anunció que para el próximo año, México también incursionará en la fabricación de semiconductores, uno de los temas más sensibles de la industria eléctrica y automotriz.

Sin embargo, reconoció que no todos son temas amigables, México pondrá en la mesa el asunto de las armas ilegales que siguen cruzando la frontera; mientras que Estados Unidos busca cerrar el paso a las drogas como el fentanilo.

Además, consideró que en los próximos meses habrá un recrudecimiento de los ataques antimexicanos, por las campañas políticas presidenciales y legislativas en Estados Unidos.

A pesar de las diferencias, la relación es mucho más fuerte y confió en que es un momento de éxito.

Yo tengo una visión extraordinariamente optimista y positiva de lo que sigue, no porque no vea los problemas, hay muchos, sino porque, yo estoy en contacto con muchos países del mundo, es un privilegio y también una responsabilidad, y esos países me dicen cómo ven a México, qué opciones le ven, qué camino sigue para México y Estados Unidos y Canadá, nuestra región, y es positiva, es optimista y vamos en un camino de mayores inversiones y vamos a tener éxito porque tenemos todo para tenerlo