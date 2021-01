Sector Salud rebasado, pero por abandono de décadas: Hugo López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, coincidió con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue en que el Sector Salud fue rebasado, aunque aclaró que fue producto de muchas décadas de deficiencia.

“Hoy hablé con nuestro muy respetado Dr. Enrique Graue al respecto de lo que había comentado ayer, y comentábamos de la coincidencia que habíamos tenido respecto a esta idea de que el Sector Salud fue rebasado y es exactamente en el sentido de lo que el dijo, un Sector Salud históricamente deficiente en México por muchas décadas”, dijo en conferencia.

Lee más Sheinbaum llama a Graue a conocer trabajo de Gobierno en ampliación hospitalaria

López-Gatell aclaró que, de no haberse hecho una reconversión hospitalaria, el sistema de salud no hubiera tenido la capacidad de atender a todas las personas en la emergencia sanitaria, por lo que, afirmó, hasta el momento no se ha llegado a un punto de saturación.

“Llegó un punto en el que si no hubiéramos hecho la reconversión, no se hubiera tenido la capacidad de atender a todas las personas como lo ha tenido hasta el momento, y hasta el momento no ha llegado a un punto de saturación, gracias a la reconversión, pues el sistema con las capacidades instaladas que tenía, no hubiera sido competente, ya que estaba abandonado y con falta de personal y capacitación”