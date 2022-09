Segob defiende a las FA por el caso Ayotzinapa

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, defendió a las Fuerzas Armadas y su papel en el caso Ayotzinapa, porque dijo que, a pesar de que hay cuatro militares presuntamente implicados, “una golondrina no hace verano” y no es todo el Ejército.

Durante su comparecencia en el Senado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó, ante el cuestionamiento directo de la senadora del PAN Kenia López Rabadán, que hay cuatro elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los normalistas, entre ellos un general.

“Una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo: ‘el Ejército mexicano inmiscuido’. No; elementos del Ejército, en este caso cuatro, pues sí. Desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche, que por cierto este gobierno, por si no lo recuerda, ha empeñado su palabra por que se conozca la verdad. Y por eso hice un reconocimiento al trabajo de (Alejandro) Encinas (subsecretario de Gobernación). No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la Guardería ABC, por ejemplo”, expuso el encargado de la política interna.

Subrayó que no se deben ver “fantasmas” donde no hay en “la trágica noche de Iguala”, y destacó el trabajo y la transparencia con la que se ha conducido el subsecretario Alejandro Encinas.

Cuestionado por la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, pidió “no comer ansias, tener paciencia y prudencia, y tener confianza en que estarán las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia a la altura de las circunstancias. Aquí no se va a encubrir a nadie; tan no se va a encubrir a nadie, y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército, no”.

las puertas de Gobernación siempre van a estar abiertas para tratar, no nada más los asuntos de mi competencia, para que, más allá de nuestras diferencias, contribuyamos a construir la gobernabilidad que tanto necesita

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación

En medio de la polémica por las negociaciones para sacar adelante la reforma para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, López Hernández también se refirió a este tema y rechazó que él haya ejercido presión sobre los senadores de oposición o que recurra a la política del chantaje.

En conferencia de prensa en el Senado, acompañado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y otros legisladores, tras su comparecencia, reconoció que el ejercicio de participación ciudadana al que se convocará a la población no resolverá el problema de inseguridad en el país.

Puntualizó que no se trata de una consulta, pero descartó que sea inconstitucional, porque dijo que es una figura contemplada en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública, y detalló que las boletas se imprimirán en los Talleres Gráficos de México, con un sistema electrónico de votación ligado a la CURP y con 67 mil ubicaciones.

Respecto a si él ejerció presión para sacar adelante la reforma sobre las Fuerzas Armadas, apuntó que él no participó.

“Yo no participé en ninguna presión hacia senadores de oposición para que cambiaran el sentido de su voto, no es ni nuestra convicción ni nuestra formación. Nosotros actuamos de distinta manera. Lo que sí hice y hago todos los días es dialogar con actores políticos de oposición y, en el caso de senadores de oposición, hablé con muchos de ellos”, comentó.