Se suman 177 mil a mercado laboral; persiste informalidad

En agosto de este año se crearon en México más de 177 mil empleos en comparación con el mes inmediato anterior, pasando de 57 millones 435 mil empleos en julio del 2022 a 57 millones 612 mil en agosto; no obstante, de esa cifra, 31 millones 949 mil o 55.3 por ciento, corresponden a empleos en el sector informal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se reveló que en el mes de referencia y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.7 millones de personas, la cual es superior en 1.5 millones de personas respecto a agosto del año pasado.

En el caso de la Población Ocupada (PO) se registró un incremento de 2 millones de personas respecto a agosto del año pasado, al pasar de 55.7 millones a 57.6 millones en agosto del 2022.

Al distinguir por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.8 millones, aproximadamente un millón de personas más contra el octavo mes del 2021, mientras que la ocupación de mujeres fue de 22.8 millones, un millón más.

En tato, la población desocupada ascendió a 2.1 millones de personas con una Tasa de Desocupación (TD) de 3.5 por ciento de la PEA; es decir, que registró un incremento de 407 mil personas respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras que, en su comparación mensual, la Tasa de Desocupación tuvo un incremento de 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.3 por ciento.

La Población No Económicamente Activa (PNEA), que es aquella que no trabaja y que no está en búsqueda de trabajo, ascendió a 39.8 millones de personas, 40 mil más que en agosto del 2021.

Gráfico

Respecto a la población subocupada, medida como la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que laboran, ésta ascendió a 4.5 millones de personas, 2.7 millones menos frente al mismo mes de 2021.

La tasa correspondiente fue de 7.9 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al de 13 por ciento registrado un año antes.

Al respecto, Grupo Financiero Base, sostiene que en términos del impacto que tuvo el Covid-19, el número de afectados laboralmente por la pandemia, estimado como los aumentos en las poblaciones desocupada, disponible y subocupada, respecto de los niveles de febrero 2020, disminuyó a 170 mil personas.

Esta cifra es la más baja desde el comienzo de la pandemia, y considerando que en mayo del 2020 el total de afectados alcanzó un máximo de 21.89 millones de personas, el nivel actual representa una recuperación del 99 por ciento, explicó.

¿MÁS EMPLEOS?

La Población ocupada en la informalidad ascendió a 31.9 millones de personas y la tasa de informalidad laboral fue del 55.5 por ciento de la población ocupada, 0.9 puntos porcentuales menor a la del octavo mes de 2021.

Del total de personas que se encuentran en la informalidad, 19.3 millones de personas son del sexo masculino y 12.6 millones son mujeres.

Ante esto, el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez Pitol, explicó que estando por encima de los 31 millones de personas en esta condición y de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo existen 21.5 millones en la formalidad con seguridad social, por lo que el promedio del IMSS es de 635 mil personas en la formalidad cada año.

“Este tema de la informalidad es el cáncer laboral que tiene nuestro país y toda Latinoamérica, que ocurre sobre todo por el tema de los bajos sueldos, muchas personas prefieren ocuparse en la informalidad por obtener ingresos económicos, pero se privan del seguro social y prestaciones laborales como vacaciones pagadas”, detalló Márquez.

Con las cifras reveladas este marte, el directivo aseguró que, para los últimos tres meses del año, el pronóstico es que la generación de empleo termine en una disminución de 115 mil, ante las bajas de diciembre donde terminan muchos ciclos productivos antes de navidad. Mientras el cierre total del año oscila alrededor de 630 mil empleos formales.