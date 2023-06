Senado alista extra por nombramientos en Inai

El presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, aseguró que se le dará prioridad al tema sobre la convocatoria al periodo extraordinario para elegir a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Luego de que la mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente frenó la aprobación del periodo extraordinario en el Senado la semana pasada y lo enviaron a la Primera Comisión, afirmó que están siguiendo todos los procedimientos del legislativo.

En conferencia de prensa, dijo que, no obstante, no puede presionar a los legisladores que integran esa comisión, que preside la senadora Mónica Fernández, pero dijo que tiene la certeza de que actuará con celeridad.

“La Primera Comisión seguramente sesionará, son actos colegiados, hasta donde tengo entendido, no este día, ya se instaló la tercera y falta la primera, lo harán en los próximos días y ellos, estoy consciente que tomarán una decisión lógica, pero no me puedo adelantar, sería una intromisión de mi parte marcarles ruta; ellos deben definir su agenda y estoy seguro, por la seriedad con la que siempre se ha conducido la senadora Mónica Fernández, de que habrá de darle prioridad a este tema”, expuso.

El senador poblano dijo que no existe un incumplimiento con los ordenamientos judiciales para que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario en el Senado para nombrar a los comisionados del Inai, porque están siguiendo los procesos legislativos.

“Nosotros estamos en plena disposición, cumpliendo en la medida de lo racionalmente posible (…). En esos términos estamos informando al juzgado, que estamos complementando y que estamos cumpliendo su resolución, en esos términos”, subrayó.

Reafirmamos nuestro compromiso por mantener al país como punta de lanza en las discusiones en materia de privacidad y transparencia (…) demostramos el talante y el valor social de este Instituto, no sólo para México, sino también para la comunidad internacional

Blanca Lilia Ibarra, Comisionada presidenta del Inai

Ante la pregunta respecto a si los legisladores no se harán acreedores a alguna sanción por no convocar al periodo extraordinario para concretar este tema, Armenta indicó que no pueden atropellar los procedimientos y eso es algo que también entienden en el Poder Judicial.

“El juzgado; el juez, que es un abogado perito, experto, erudito, sabe de los procedimientos que hay en el Senado, y que no podemos atropellar esos procedimientos. No hay ninguna dilación, hay procedimientos que se están siguiendo, y los vamos a cuidar”, remarcó.

Señaló que a pesar de que él es el presidente de la Comisión Permanente y del Senado, al interior de Morena no puede impulsar ninguna negociación entre sus compañeros ni con las otras bancadas.

“No hay menosprecio a ningún tema. No hay dilación ni omisión a ningún tema. No puedo asumir la voluntad de los más de 38 legisladores que acuden al pleno de la Comisión Permanente. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar en los procesos legislativos, tenemos que avanzar en la agenda legislativa y, en cuanto llegue el acuerdo de la Primera Comisión, la procesaremos de manera inmediata e intentaremos avanzar.