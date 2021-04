Senado alista periodo extra después de elecciones

El presidente de la Junta de Coordinación Política; Ricardo Monreal Ávila señaló que, de haber acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, el Senado de la República podría convocar a un periodo extraordinario después de las elecciones con la intensión de desahogar los temas pendientes de la agenda legislativa.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, dijo que a una semana de concluir el último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura, queda un cúmulo de trabajo muy importante que revisarán con cuidado, el cual no se puede aprobar en dos sesiones.

“Ya me pondré de acuerdo con los Grupos Parlamentarios para ver si podemos convocar a un extraordinario, después de la elección, y agotar en la semana los instrumentos que sean indispensables para el desarrollo del país”, expuso.

Temas trascendentales en la congeladora

No obstante los temas pendientes, el morenista aclaró que “ninguna ley nos apresura y queremos hacerlo bien”, salvo las que beneficien al país. Además recordó momentos en que en legislaturas anteriores, en la última semana del periodo de sesiones, se desahogaban 50 o 60 iniciativas, las cuales, los senadores no sabían ni qué leían, “para aprobar por mayoría todos los instrumentos jurídicos hasta altas horas de la noche y la minoría parlamentaria no podía hacer nada”.

Al final de cada periodo de sesiones ordinarias y de legislatura se presenta un gran número de dictámenes. Actuaremos con responsabilidad en su análisis: no precipitaremos la votación de ninguno. El de la ley de Cinematografía (y otros) irán a Parlamento abierto, y se discutirán. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 26, 2021

“No podemos tratar igual a la minoría, porque sería lo mismo: atropellar, mayoritear y humillar a la oposición. No lo vamos a hacer”, afirmó el senador.

El dato:

En el receso del año legislativo, que transcurre de mayo al 31 de agosto, el Senado de la República puede realizar periodos extraordinarios y agotar la agenda pendiente de la 64 Legislatura.

LRL