Senado discutirá reformas pendientes del Plan B al inicio del periodo ordinario, afirma Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que al inicio del periodo ordinario de sesiones recibirán las cuatro leyes del dictamen pendiente de aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, para sacarlo adelante de inmediato.

Apuntó que aunque son cuatro leyes, sólo quedó pendiente de discutir el artículo sobre la vida eterna de los partidos y la transferencia de votos.

Explicó que en la reunión de la Jucopo los coordinadores parlamentarios acordaron su discusión inmediata, porque los partidos de oposición presentarán las impugnaciones respectivas de inmediato.

“Tuvimos reunión en la Junta de Coordinación Política con todos los grupos parlamentarios, y la idea es sacarla de inmediato para enviarla al Ejecutivo a su publicación y su promulgación; y los partidos políticos están preparando, según me dijeron, recursos de impugnación, de acciones de inconstitucionalidad contra todo el paquete de las cuatro leyes”, comentó.

En conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, el también coordinador de Morena consideró que es correcto que el Instituto Nacional Electoral (INE) agote todas las instancias legales para controvertir el Plan B.

“Que el INE haya anunciado que va a agotar todas las instancias y a movilizarse, me parece correcto. Es un recurso que ellos tienen y es, de acuerdo con la ley, normas que se pueden observar, no están haciendo nada fuera de la ley, es, me parece, natural, normal que el Instituto Nacional Electoral se defienda y que no tenga ningún problema por hacerlo en los órganos jurisdiccionales.

“Es su derecho y me parece que es natural que respetemos ese derecho, al igual que la oposición, que ha anunciado, conjunto o individualmente, promover acciones de inconstitucionalidad contra las cuatro leyes, que seguramente aprobaremos y enviaremos al Ejecutivo el próximo 1 de febrero”, remarcó.

