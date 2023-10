Senado turna a comisiones minuta para extinción de fideicomisos del Poder Judicial

Entre manifestaciones y reclamos de trabajadores del Poder Judicial, el pleno del Senado de la República recibió y turnó a las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda la minuta de la Cámara de Diputados en la que se estableció la extinción de 13 a 14 fidecomisos del Poder Judicial.

Con 44 votos a favor, 39 en contra y la abstención de Olga Sánchez Cordero, se determinó turnar a comisiones.

Durante la sesión del pleno, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, fue quien provocó el debate sobre el tema y manifestó que se debe abrir un parlamento abierto para escucharlos y también a los expertos en la materia, como parte del proceso de dictaminación.

“Es necesario hacer un análisis objetivo, claro y que permita a los legisladores tomar una decisión a propósito de esta minuta (…). Quiero solicitarle formalmente que esta minuta se turne a dos comisiones más, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos.

“Le solicito se establezca un parlamento abierto y las y los senadores podamos resolver sobre esta discusión de 13 fideicomisos que pretenden destruir. No hacer un parlamento abierto conculca, viola los derechos de las personas expertas en la materia, pero sobre todo de los trabajadores que se verán afectados con estas modificaciones”, señaló.

Al respecto, el senador de Morena, Cristóbal Arias, retó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, a que comparezca ante comisiones o ante el pleno para defender los privilegios del Poder Judicial.

“Que se terminen los privilegios de este Poder Judicial de la Federación, y que venga siquiera a defenderlo la presidenta de la Corte, que además es presidenta del Consejo de la Judicatura, que comparezca a partir de la próxima semana en la Comisión de Hacienda, a la que se va a turnar este asunto o al pleno, esta minuta”, manifestó.

Durante el debate se solicitó que también se incluyera a la Comisión de Justicia en la dictaminación de la minuta sobre los 13 fideicomisos.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, recordó que Olga Sánchez Cordero, quien preside esta comisión es ministra en retiro y además el tema que se aborda es precisamente materia de esta comisión.

“Lo mejor sería que a través del debate y a través de un ejercicio parlamentario, como es nuestra obligación, pudiéramos encontrar las mejores vías de solución. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones no podemos ser solamente una ventanilla, una oficialía de partes. (…). A mí me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder sin que haya una clara afectación a la Constitución”, declaró.

En el debate, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, exhibió públicamente al expresidente del senado Alejandro Armenta, quien según sus datos estuvo ganando 927 mil pesos mensuales.

“El presidente de la Mesa Directiva que ganaba en dieta como de 120 mil pesos, apoyó a asesores, 130 mil; subvención del grupo parlamentario, 206; subvención variable en especie, 132 mil; asesores, 200 mil; gastos inherentes al cargo, 140 mil. En total el señor presidente anterior de la Mesa Directiva ganaba al mes 927 mil pesos. Quiero saber en qué se los gastó, como quiero saber de los ministros de la Corte, pero ese sueldo del señor Alejandro Armenta no lo gana ningún ministro de la corte al mes”, dijo.

El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, aseguró que su grupo parlamentario respaldará con su mayoría lo aprobado la víspera por la Cámara de Diputados.

“Respaldamos completamente la votación del día de ayer de nuestras compañeros y compañeras diputados del movimiento, que con mayoría de votos avanzaron en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial y respaldamos esta decisión y acompañaremos mayoritariamente esta votación ahora que llegue al Senado, porque ya estuvo bueno del derroche que se ha dado en el Poder Judicial”, declaró.

También el senador morenista, Félix Salgado, salió a defender la decisión para extinguir los fideicomisos y afirmó: “Va porque va y el pueblo de México va a quedar agradecido”.

Corresponderá a las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos definir si se realizará o no un parlamento abierto.