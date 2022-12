Senador de Morena pide que “corcholatas” rindan cuentas sobre recursos que usan para promoverse

El senador de Morena, José Narro, pidió a las “corcholatas” presidenciales que se promueven los fines de semana que den a conocer los recursos que están utilizando y que en algunos casos son muy abundantes.

En conferencia de prensa, señaló que considera viable que se investiguen los recursos que utilizan los aspirantes de Morena, como en el caso de Claudia Sheinbaum.

“En lo de Claudia, pues que se le investigue, no tengo inconveniente, pero por eso habría que regular las precampañas, entiendo que Andrés Manuel adelantó los tiempos porque él estuvo muchos años acostumbrado a hacer recorridos por el país, pero sin propaganda, recorría con una camionetilla, con un Tsuru, un Jetta.

“Entonces lo que tienen que hacer los que aspiren es hacer lo mismo, que los fines de semana y en sus días libres, que recorran el país, que se den a conocer, lo que sí se vería es de donde proceden los recursos que están usando, unos son demasiado abundantes, que se investiguen, lo que se necesita es piso parejo y que no se utilicen recursos públicos que deben de servir para atender las necesidades de la gente”, indicó.

El integrante de la Mesa Directiva del Senado confió en que avance positivamente el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que dijo que se prevé reducir los recursos al Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, dijo que el órgano electoral también debe hacer las indagatorias adecuadas y no actuar por el “hígado”, porque reclamó que tiene una actitud en contra de los militantes de Morena y como ejemplo mencionó que a él lo citaron por su participación en la asamblea del partido en Toluca.

“Yo creo que el INE debe orientar claramente sus acciones, no que se le vea que tenga una actitud de hígado y de vendetta contra los que militamos en Morena, creo que eso no es bueno, porque yo no cometí ninguna irregularidad, yo soy militante de un partido, soy senador y fue una asamblea a la que fui convocado por mi partido”, señaló.