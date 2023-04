Senadores critican “contaminación” de elecciones

Integrantes del bloque de contención en el Senado calificaron como un despropósito, perverso y fuera de lugar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador introduzca el tema de la militarización en las campañas de 2024 al anunciar su reforma constitucional antes de concluir su sexenio.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo que es lamentable que desde ahora el titular del Ejecutivo federal pretenda polarizar la elección presidencial y busque incidir en los comicios del año próximo.

“Me parece que es un tema que está total y absolutamente fuera de lugar, como si el Presidente no hubiera metido ya al Ejército en cosas que no le tocan, ahora también lo mete en el tema electoral; de hecho, le está prohibido al Ejército en su propia ley participar en asuntos electorales, en materia electoral”, señaló.

En el mismo sentido se expresó el coordinador del Grupo Parlamentario Plural, Gustavo Madero, quien estimó que ya es descarado que el Presidente de la República dé este impulso castrense, pese a que antes siempre lo había negado.

