Senadores llaman a no especular sobre salud de AMLO

Integrantes de la Comisión de Gobernación del Senado de la República convocar a actores políticos y representantes de los medios de comunicación a evitar especulaciones sobre el estado de salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión de este lunes, la presidenta de la Comisión, Mónica Fernández subrayó que se deben evitar las expresiones que afecten la dignidad de las personas, particularmente en este caso que se trata del Presidente López Obrador, a quien le deseó que tenga una pronta recuperación.

“Ningún tipo de expresión que pueda afectar la dignidad de nadie y, en este caso, del Presidente de la República, que está enfermo, como muchas, muchos de nosotros, hemos estado en todo el país y en todo el mundo con este terrible virus y le deseamos una pronta recuperación y mucha fortaleza”, declaró.

En la sesión, la Comisión de Gobernación avaló el exhorto para que el gobierno de la Ciudad de México modifique de manera oficial el nombre de la Plaza de la Constitución Política de la Monarquía Española (Zócalo) por el de Plaza de la Constitución de los Estados Unidos de 1824.

El exhorto al gobierno de la Ciudad de México para modificar el nombre del Zócalo, que fue promovido por la morenista Mónica Fernández, fue avalado por 13 votos a favor y una abstención, del senador del PAN, Alfredo Botello.

En un procedimiento “fast track” se hizo el cambio de nombre a la Plaza de la Constitución, como una forma de homenajear el bicentenario de la organización política federal establecido en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo, se establece que esta fecha histórica merece ser conmemorada y una forma de hacerlo es nombrar la plaza mayor de la capital de la República federal con el título de aquella Constitución federal.

Actualmente, el nombre de Plaza de la Constitución Política de la Monarquía Española es en honor a la Constitución de Cádiz de 1812.

De forma coloquial a la plaza se le conoce como Zócalo, porque las primeras autoridades electas de la naciente República mexicana determinaron remover la estatua ecuestre de Carlos IV de Borbón Rey de España y de las Indias, ubicada en su centro y trasladarla por su notable belleza y valor como obra de arte, a la calle de Donceles.

Por otra parte, la Comisión de Gobernación también aprobó eliminar el tope de gastos de 0.1 por ciento en comunicación social para estados y municipios, ya que va en contra del Federalismo y de sentencias judiciales.

“Atendemos a no vulnerar la autonomía municipal y no vulnerar tampoco el pacto federal para que sean los estados y municipios, conforme marca la ley correspondiente, los que puedan determinar las inversiones que realicen en comunicación social. Ojo, en comunicación social, no en propaganda de alguien en lo personal”, precisó el senador Botello.

