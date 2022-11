Senadores morenistas critican a Monreal por no acompañar marcha de AMLO

Senadores de Morena criticaron a sus compañeros de bancada que no priorizaron la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo domingo y que no participarán, como su coordinador, Ricardo Monreal, quien asistirá a la interparlamentaria España-México que se realizará en Madrid.

El vocero de la bancada, César Cravioto, y la senadora Citlalli Hernández, también secretaria general del guinda, ofrecieron una conferencia de prensa acompañados por un grupo de senadores de Morena, PT, PVEM y PES, quienes anunciaron que el domingo se reunirán a las 7:30 en las inmediaciones del Senado para sumarse a la marcha.

En ese contexto, señalaron que para los que pertenecen a la Cuarta Transformación la prioridad debería ser asistir a la marcha que encabezará el Presidente de la República, en lugar de irse a España.

Como ejemplo mencionaron el caso del senador Héctor Vasconcelos, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que incluso tiene contemplada una participación en la interparlamentaria y no asistirá, por lo que su discurso lo leerá otro senador.

En el mismo sentido se expresó la senadora Hernández, quien dijo que el senador Monreal es respetado al interior de Morena, pese a que sus posturas lo alejan de las del Presidente López Obrador, lo que es más importante en estos tiempos de definiciones.

“Es el momento de mayor politización de la ciudadanía, si hay señalamientos hacia nosotros es por lo que hacemos, por lo que decimos y por la manera en la que nos comportamos, entonces me parece que tratar de meter cuña en eso, es decisión de cada senador si asiste a esa marcha, sabemos que el senador estará en España, hay senadores que han decidido priorizarlo, hay otros que no, pero decir que no, al menos que el senador Monreal lo ha dicho, desconozco, pero decir que no va porque lo han tratado mal, no sé”