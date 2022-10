Senadores de oposición acusan que lista de “destapados” por AMLO es una distracción

Senadores de oposición señalaron que la inclusión en la lista de precandidatos presidenciales del “bloque conservador” representa un distractor más del presidente Andrés Manuel López Obrador para desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los problemas del país.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que el mismo titular del Ejecutivo federal la buscó personalmente para que se sumara a Morena, porque la reconoció como una mujer honesta y trabajadora.

Le sugirió al Presidente de la República que en lugar de dedicarse a “destapar” a precandidatos de fuerzas políticas ajenas a la suya, mejor se dedique a gobernar el país, porque dijo que ese sí es su trabajo.

Aclaró que no tiene intención de ser candidata a la Presidencia de la República, ya que sus aspiraciones políticas son las de competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2024.

“Claro que es un distractor, porque ya no sabe qué decir ante tanto fracaso. De verdad, que hay problemas bien graves en el país que tendría que estar más preocupado por resolver este conflicto de la consulta eléctrica con Estados Unidos, donde se han detenido inversiones importantes hacia México, porque no hay certeza jurídica en el país, a eso debería dedicar su tiempo. Qué flojera que un Presidente se dedique a hacer una lista de personas que ni siquiera hemos dicho que queremos ser candidatos a la Presidencia”, manifestó.

Por su parte, el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, quien también fue mencionado en la lista de 42 precandidatos, condenó el hecho de que el Presidente se entrometa en asuntos que no son de su incumbencia, para tratar de distraer la agenda pública y su fracaso de gobierno.

“Destapando ‘corcholatas’ que no le corresponden, metiéndose en cosas que no son de su incumbencia y actuando como un provocador. Yo siento que no es lo que le corresponde a un Presidente de la República. Quisiéramos que atendiera los graves problemas de México, de la gente y no que empiece a hacer quinielas y listas que solamente tratan de distraer el discurso y la atención de la opinión pública”, expresó el exdirigente del PAN, rechazó estar interesado en la candidatura presidencial.

Al respecto, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se limitó a señalar que no hay que hacerle caso a López Obrador: “No le hagan caso”, respondió ante el cuestionamiento.

La también senadora emecista Patricia Mercado publicó en sus redes sociales una aclaración sobre el tema: “Presidente @lopezobrador_: acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas. Ojalá las aliente. Despenalización del aborto. Regulación de la cannabis. Derechos LGBTIQ+. Sistema Nacional de Cuidados. Igualdad Salarial”.

