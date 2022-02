Senadores de oposición señalan que revocación de mandato será un ejercicio inútil

Senadores de oposición aseveraron que la revocación de mandato será "un ejercicio inútil" en el que Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador torcieron el concepto original de la figura.

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, lamentó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no modificar la pregunta para la revocación: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

"Está totalmente tergiversado el ejercicio, no es de los ciudadanos, no está la oposición pidiendo la salida del Presidente, no hay necesidad de gastar esa cantidad de dinero, miles de millones de pesos, ¿cómo para qué vamos a un ejercicio inútil?, donde además no le dan presupuesto suficiente al INE, no podrán instalar las casillas al 100 por ciento porque no son Dios ni hacen magia para poder hacerlo sin presupuesto y, por otro lado, pues, como consecuencia de ello, no habrá la participación suficiente del 40 por ciento para que resulte vinculante. Total, un ejercicio que es inútil, desde ahora resultará inútil".