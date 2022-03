SEP no deja claro beneficios de Escuelas de Tiempo Completo: Mexicanos Primero

La organización civil Mexicanos Primero aseguró que la información que dio a conocer este día la Secretaría de Educación Publica (SEP) respecto a las Escuelas de Tiempo Completo, aún se debe explicar porque no queda claro a qué se refiere con la permanencia de los beneficios al programa.

“La información que da a conocer hoy la SEP no es información, ya que no sabemos realmente a qué se refiere con que se mantengan los apoyos económicos a las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación. No lo sabemos porque hasta el momento no tenemos un anteproyecto de cómo se van a modificar las reglas de operación”, explicó.

En respuesta a La Razón, detalló que no se verá reflejado hasta que no se tenga un documento que lo explique o lo afirme, debido a que hay preocupación en el entendido que los padres de familia puedan recibir los recursos de manera directa.

No sabemos cómo van a ser los mecanismos; si van a ser transferencias o como se van a hacer los cumplimientos de lo pagos a los maestros. Es un tema delicado, sobre todo en el tema de los presupuestos para la alimentación, ejecución de gastos y pago a los docentes y directivos Mexicanos Primero

La organizacipon dijo que pueden existir complicaciones en los pagos; por ello, aseguró que se debe monitorear el programa, así como la ejecución en los hechos. Agregó que no se puede reconocer o celebrar que se regrese el programa hasta que no se vea plasmado en las reglas de operación.

Este miércoles la SEP anunció que por mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, alumnas y alumnos de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares.

Además que los beneficios que incluían las Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN).

